عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي : الكاظمي وراء ضياع هيبة واستقرار الدولة

اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي تسبب بضياع هيبة الدولة وعدم استقرار البلاد، لافتا الى ان هذه الشخصية تسعى للاستمرار بالبقاء في المنصب لاطول فترة ممكنة.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي يعمل بازدواجية وتسبب بانهيار وضياع هيبة الدولة بعد الخروق التي سمح بها في مركز وعقر دار الحكومة العراقية”.

وأضاف ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال يمارس عملية الكر والفر، حيث ذهب الى الانبار وترك خلفه فوضى في بغداد، وبالتالي فهو يعزف على وتر البقاء لاطول فترة ممكنة”.

وبين ان “الكاظمي يجب ان يتنحى باقرب فرصة ممكنة بعد الانهيار الكبير في سيادة الدولة والتي لم تحدث مسبقا وبهذه الطريقة التي سمح بها الكاظمي خلال تواجده في السلطة”.

ولفت الى ان “الكاظمي من المستحيل ان يستمر او يسمح له بالاستمرار في السلطة على الرغم من المحاولات التي يقوم بها للمضي بحكومته لاطول فترة ممكنة”.