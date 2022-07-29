الفياض: العراق محفوظ بوجود الحشد

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الجمعة، إن العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي.
وقال الفياض خلال كلمة له خلال مهرجان “انتصار الدم” بمناسبة الذكرى السنوية الـ7 “لاستشهاد أبو منتظر المحمداوي”، أنه “يشعر بغاية الإطمئنان بأن العراق محفوظ بوجود الحشد وهمة أبنائه”.
وأضاف: “نعيش بتضحيات الشهداء العظماء وفتوى المرجعية الدينية”، مشيراً إلى أن “الشهداء هم هوية الحشد الشعبي ونلتزم بمسيرهم الجهادي”.ا
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