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العامري: طريق الحشد هو طريق التضحية من أجل الوطن والمقدسات


أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الجمعة، أن طريق الحشد الشعبي هو طريق التضحية التي قدم فيها آلاف الشهداء والجرحى في سبيل الوطن والمقدسات.

وقال العامري في كلمة إلقاها عنه ابو جاسم العسكري خلال مهرجان (انتصار الدم) لمناسبة الذكرى السابعة لاستشهاد أبو منتظر المحمداوي وأبو حبيب السكيني، أن "الشهيدين كانا خير ممن مثل رجال الحشد ومجاهديه الذي رخصوا الأرواح في سبيل الشعب العراقي وتحريره من الإرهاب".

وأضاف، أن "طريق الحشد والتضحية هو طريق التمسك بالقادة وسيرهم ودراسة حياتهم من بدايتها إلى لحظة استشهادهم"، مشيرا إلى أن "مسيرة الحشد كان فيها دماء آلاف الشهداء والجرحى لصناعة طريق التحرير".

وتابع، أنه "يجب العمل سوية مع هؤلاء الفتية الذي ما زالوا يمسكون مقابضهم ويتربصون العدو من أجل إكمال مسيرة التمهيد والتضحية في المجتمع".

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