بينها 4 جسور.. الكشف عن أبرز الطرق المقطوعة في بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن أبرز الطرق المقطوعة في العاصمة بغداد، تزامناً مع استعدادات لتظاهرات يوم غد السبت.

وقال المصدر إن "الطرق المؤدية إلى ساحتي التحرير والطيران، جميعها تم إغلاقها".

وأوضح، أن "الطرق تم قطعها من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة التحرير، فضلاً عن قطع شارع النضال باتجاه ساحة الطيران، إضافة إلى قطع الطرق المؤدية إلى ساحة الخلاني".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية، قطعت جسري السنك والجمهورية، وجسري الشهداء والأحرار"، مبيناً أن "الطرق القادمة من مناطق الصدرية الشورجة وشارع الرشيد باتجاه الخلاني والطيران والتحرير، أيضاً تم إغلاقها".

ولفت إلى أن "الحركة في المناطق المجاورة لساحتي التحرير والطيران، طبيعية، فضلاً عن انسيابية الحركة على طريق سريع محمد القاسم".