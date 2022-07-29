التربية توجه تحذيراً للمواقع "الوهمية"

وجهت وزارة التربية، اليوم الجمعة، تحذيراً إلى المواقع الوهمية، بسبب "إرباكها" للشارع التربوي، على حد وصفها.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ، أن "وزارة التربية تُهيب بمنتسبيها وطلبتها الأعزاء كافة، بأخذ القرارات والأخبار الصحيحة التي تُنشر عبر مواقعها الموثقة التابعة للوزارة ولمعالي الوزير حصراً، والابتعاد عن المواقع الوهمية وغير المُعّرفة".

وأضاف البيان، أن الوزارة "تحذر المواقع الوهمية من الملاحقة والمحاسبة القانونية لكونها تربك الشارع التربوي والعملية التعليمية".