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السياسي المستقل محمد العكيلي يحذر من فتنة يدعمها الاعلام المأجور لاشغال الشارع


حذر السياسي المستقل محمد العكيلي , الخميس، من مخطط لاثارة فوضى سياسية تدعمها وسائل اعلام مأجورة , داعيا وسائل الاعلام الى الالتزام بالمهنية وعدم التاجيج او الانحياز لطرف دون اخر .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” احداث امس بدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء مرحلة خطيرة وانعطافة بمسيرة العملية السياسية , لذلك يتطلب من الجميع بلا استثناء التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة” .

وأضاف انه ” على يتعاملون بعقلانية دون أي تصعيد من أي طرف وفق الاليات الديمقراطية ومدى توافقها مع الصالح العام ” , داعيا وسائل الاعلام الى الالتزام بالمهنية وعدم التاجيج او الانحياز لطرف دون اخر ”

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السياسي المستقل محمد العكيلي يحذر من فتنة يدعمها الاعلام المأجور لاشغال الشارع
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