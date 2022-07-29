السياسي المستقل محمد العكيلي يحذر من فتنة يدعمها الاعلام المأجور لاشغال الشارع

حذر السياسي المستقل محمد العكيلي , الخميس، من مخطط لاثارة فوضى سياسية تدعمها وسائل اعلام مأجورة , داعيا وسائل الاعلام الى الالتزام بالمهنية وعدم التاجيج او الانحياز لطرف دون اخر .

وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” احداث امس بدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء مرحلة خطيرة وانعطافة بمسيرة العملية السياسية , لذلك يتطلب من الجميع بلا استثناء التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة” .

وأضاف انه ” على يتعاملون بعقلانية دون أي تصعيد من أي طرف وفق الاليات الديمقراطية ومدى توافقها مع الصالح العام ” , داعيا وسائل الاعلام الى الالتزام بالمهنية وعدم التاجيج او الانحياز لطرف دون اخر ”