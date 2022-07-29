القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي: اضرار كبيرة خلفها اقتحام مبنى البرلمان ومساءلة القيادات الامنية حق مشروع

اكد القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي، بان حجم الاضرار المادية لاقتحام مبنى مجلس النواب كبيرة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حجم الاضرار التي خلفها اقتحام مبنى مجلس النواب مساء يوم امس كبيرة بعد الاطلاع على سلسلة تقارير لجان نيابية وثقت بالصورة والصوت حجم الاضرار “.

واضاف، ان “مساءلة مجلس النواب للقيادات الامنية حول احداث يوم امس حق مشروع خاصة وانه اثار موجة تساؤلات حيال الاستعداد المبكرة لحماية مبنى اعلى جهة تشريعية في البلاد”.

واشار الى ان “ماحدث يدلل على وجود توافق على مجرياته وصولا الى قرار الاقتحام”، مؤكدا “باننا مع الحق الدستوري في التظاهر ولكن اقتحام مؤسسات الدولة امر مرفوض”.

وكان مبنى مجلس النواب اقتحم يوم امس وسط ما فرض تساولات كثيرة حيال عجز القوى الامنية عن احتواء الموقف.