النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني مخاطبة الكاظمي بسبب خروقاته : ستحاسب عليها

حذرت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني ، من استمرار رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في خرق القانون والدستور من خلال حضور المؤتمرات الخارجية والتغيير في مناصب الدولة متجاوزا صلاحياته.

وقال السلطاني في حديث لـ /المعلومة/ إن” الحكومة القادمة ستقف على جميع المخالفات القانونية التي مارسها الكاظمي أثناء فترة حكمه”، مؤكدا أنه”تم تحذيره وتنبيهه في العديد من المناسبات، لكن من الواضح أنه يسير وفق خطة مدروسة ومرسومة له من جهات أخرى”.

وأضافت، أنه” لم يتبق في الوضع الحالي غير تشديد لغة الخطاب معه، لحين تشكيل الحكومة القادمة وتصحيح جميع المسارات الخاطئة التي كان يسير بها”.

يذكر أن الكاظمي قام في العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، منها حضور مؤتمر جده التطبيعي متجاهلا العديد من الدعوات البرلمانية التي طالبت بعدم حضوره الى المؤتمر، وأيضا قيامه بتعين العديد من الشخصيات في مناصب عليا، واخرها سحبه جميع قوات أمن المنطقة الخضراء والسماح للمتظاهرين الدخول لها والعبث في مؤسسات الدولة وهو ما يعتبر تهديدا الى جميع البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء.