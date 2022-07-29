الإطار التنسيقي يشكل فريقاً تفاوضياً بشأن تشكيل الحكومة

أعلن الإطار التنسيقي، الخميس، عن تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

وقال الإطار في بيان، إنه "عقد اجتماعاً اليوم الخميس ضمن سلسة اجتماعاته المتواصلة للتشاور في الشأن العراقي سياسياً".

وأضاف "نتج عن هذا الاجتماع تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية"، مشيراً الى أن "الفريق سيبدأ جولاته الحوارية غداً الجمعة".