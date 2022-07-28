عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي : السوداني ما زال مرشحنا ولا بديل عنه

أكد عضو الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الخميس، انه على الفرقاء السياسيين ان يعطوا فرصة لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني فرصة لاثبات نفسه.

وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان " الاطار التنسيقي رشح شخصية ليس عليها جدلية على عكس لو تم ترشيح المالكي لرفضه الصدر مباشرتا ولكن الاطار رشح شخصية لديها مقبولية وضمن الشروط التي وضعها الاطار".

واضاف: "على الفرقاء السياسيين ان يعطوا فرصة للسوداني لاثبات نفسه من خلال تقديم برنامجه الحكومية ولكن نجد انه قوبل بالرفض قبل ان يخطو خطوة واحدة".

واشار الفتلاوي الى ان "انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جاء من رغبة خاصة به وليس نتيجة ضغط خارجي"، موضحا ان "الصدر كان يمتلك تحالف قوي ولكنه رأى ان ينسحب ".

وبين ان "السوداني مستقل ولا ينتمي الى حزب الدعوة والمالكي وعلينا ان نعطيه فرصة لاثبات نفسه، اعطوا فرصة للسوداني لتقديم برنامجه السياسي واذا فشل فسيتحمل نتيجة فشله هو والاطار التنسيقي".

واكد الفتلاوي ان "الاطار التنسيقي لم يعطى الوقت الكافي لكي يقدم برنامجه"، مشددا على انه " على الحكومة ان توفر الغطاء الامني لجلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل"، مبينا ان " السوداني ما زال مرشح الاطار التنسيقي ولا بديل عنه".