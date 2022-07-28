العامري يناقش مع طالباني سبل الإسراع في تشكيل الحكومة

ناقش زعيم تحالف الغتح هادي العامري، اليوم الخميس، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني سبل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مكتب العامري في بيان إن “الأخير استقبل في مكتبه اليوم الخميس بالعاصمة بغداد، طالباني وبحث معه آخر مستجدات الوضع السياسي والاسراع في تشكيل الحكومة”.

واكد الطرفان بحسب البيان “على ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية”.