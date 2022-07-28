الحراك الشعبي: يتهم الكاظمي بالتخطيط للانقلاب على الديمقراطية

اتهم الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، الخميس ، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالتخطيط للانقلاب على الديمقراطية ، مشيرا إلى أن الكاظمي يدفع باتجاه تعطيل إتمام الاتفاقية الصينية من خلال عرقلة وصول المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني للمنصب .
وقال عضو الهيئة التنسيقية حسين علي الكرعاوي، في حديث ل / المعلومة/، ان ” مايؤشر على الكاظمي حاليا يخطط للانقلاب على العملية الديمقراطية”، مشيرا الى أن “الكاظمي يسعى لتأخير تشكيل الحكومة المقبلة للبقاء فترة أطول في الحكم بدفع من دول خارجية” .
ولفت الى ان “الكاظمي يدفع باتجاه تعطيل إتمام الاتفاقية الصينية من خلال عرقلة وصول المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الى المنصب”.
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