الحراك الشعبي: يتهم الكاظمي بالتخطيط للانقلاب على الديمقراطية

اتهم الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، الخميس ، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالتخطيط للانقلاب على الديمقراطية ، مشيرا إلى أن الكاظمي يدفع باتجاه تعطيل إتمام الاتفاقية الصينية من خلال عرقلة وصول المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني للمنصب .

وقال عضو الهيئة التنسيقية حسين علي الكرعاوي، في حديث ل / المعلومة/، ان ” مايؤشر على الكاظمي حاليا يخطط للانقلاب على العملية الديمقراطية”، مشيرا الى أن “الكاظمي يسعى لتأخير تشكيل الحكومة المقبلة للبقاء فترة أطول في الحكم بدفع من دول خارجية” .

ولفت الى ان “الكاظمي يدفع باتجاه تعطيل إتمام الاتفاقية الصينية من خلال عرقلة وصول المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الى المنصب”.