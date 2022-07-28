النائب عن صادقون علي تركي : الكاظمي يلفظ أنفاسه الأخيرة ولن ينفعه افتعال الفوضى

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي ،الخميس أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو المستفيد الوحيد من الفوضى التي تحدث من أجل إطالة أمد بقائه في الحكومة الحالية.

وقال الجمالي في حديث لـ/ المعلومة/، إن” الاطار التنسيقي عازم على تشكيل الحكومة لأنه استحقاق دستوري كونه الكتلة الأكبر والمكلفة باختيار رئيس الوزراء القادم”، مؤكدا أن” الوضع الحالي وصل الى الى امرين لا ثالث لهما، أما ان يمضي التنسيقي بتشكيل حكومة دستورية قانونية ، وأما أن نكون أمام فوضى حقيقة خارج ضوابط البرلمان والدستور”.

وأضاف، أن” التيار الصدري يقف خلف كل المحاولات التي تريد إبقاء الكاظمي في السلطة بعد أن أنسحب من العملية السياسية لم يبق له سوى أن يدعم قضية بقاء الكاظمي رئيسا للوزراء”.