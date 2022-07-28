سياسي كردي: الاتفاق بين الاتحاد والديمقراطي مستحيل.. سيناريو 2018 قد يتكرر

استبعد السياسي الكردي المستقل بهاء زنكنه، الخميس ، الاتفاق بين حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستاني، معتبرا أنه شبه مستحيل.

وقال زنكنه في حديث لـ /المعلومة/ ان “اخر التسريبات بشأن محاولات احتواء الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني تواجه تعقيدات كبيرة وتتلخص في 6 ملفات مهمة ابرزها الادارة في الاقليم والثروات”، مؤكدا بان “حسم منصب رئاسة الجمهورية ربما اقل الملفات تعقيدات بين الطرفين”.

واضاف زنكنه ،ان “كل الامور تتعقد بين الطرفين والوصول الى مبدأ توافقي لحل المسائل العالقة صعب ومستحيل خلال فترة زمنية محددة”، مؤكدا ان “سيناريو 2018 سيتكرر وستكون الكفة لصالح الاتحاد الوطني”.

واشار الى ان “الديمقراطي يحاول الاستفادة من ضعف الاتحاد خاصة بعد الخلافات الداخلية التي ضربت اعلى سلطاته”، مبينا ان “الاتحاد يرى في التمسك بمواقفه هو خيار استراتيجي لمنع الديمقراطي من فرض هيمنته على كامل المشهد السياسي في اقليم كردستان”.

يذكر ان منصب رئيس الجمهورية من حصة القوى الكردية والتي تعاني من خلافات عميقة داخلية تعرقل حسم المنصب وخلال الخروج بمرشح وحيد.