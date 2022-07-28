قنصلية تركيا وقواعدها العسكرية في مرمى صواريخ عراقية!

التوتر العراقي التركي على خلفيه المجزرة التي وقعت في مصياف برخ بمحافظة دهوك شمال العراق لايزال مستمرا.

فالحادثة التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا من العراقيين بينهم اطفال ونساء اثر قصفا تركيا لازالت تخيم على الاجواء بين البلدين حيث قتل جنديان تركيان جراء قصف بطائرة مسيرة وصواريخ غراد استهدف قاعدة عسكرية تركية في منطقة باروخي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي.

جماعة 'سرايا أبابيل العراقية في مقطع فيديو تبنت مسؤوليتها عن استهداف القاعدة وقالت انها ردا على المجزرة التي ارتكبتها تركيا في مصيف برخ بدهوك

الى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق لهجوم صاروخي. وقالت مصادر عراقية إن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين مع تسجيل أضرار مادية بعدد من السيارات.

وتاتي هذه الحوادث الامنية بعد ساعات من جلسة لمجلس الامن بشان الهجمات التركية على العراق حيث قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن السلوك العدواني التركي في العراق قد يدفع الأمور الى ما لا تحمد عقباه.

الوزير العراقي طالب اثناء جلسة مجلس الامن الى إصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، ودفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العزل الى ذلك نفت تركيا مسووليتها عن الحادث وقالت انها غير مسوولة عنه.

هذا وتتوزع أكثر من عشرين قاعدة تركية على محافظتي أربيل ودهوك العراقيتين حيث تنتشر القواعد على طول الحدود بدءا من معبر خابور وصولا إلى منطقة صوران وتعتبر قاعدة بعشيقة هي أكبر قاعدة تركية في شمال العراق