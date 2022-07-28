عاجل : بعد اقتحام البرلمان.. الإطار يحمل الحكومة المسؤولية ويحذر من "فتنة"
الأخبار

قنصلية تركيا وقواعدها العسكرية في مرمى صواريخ عراقية!


التوتر العراقي التركي على خلفيه المجزرة التي وقعت في مصياف برخ بمحافظة دهوك شمال العراق لايزال مستمرا.

فالحادثة التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا من العراقيين بينهم اطفال ونساء اثر قصفا تركيا لازالت تخيم على الاجواء بين البلدين حيث قتل جنديان تركيان جراء قصف بطائرة مسيرة وصواريخ غراد استهدف قاعدة عسكرية تركية في منطقة باروخي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي.

جماعة 'سرايا أبابيل العراقية في مقطع فيديو تبنت مسؤوليتها عن استهداف القاعدة وقالت انها ردا على المجزرة التي ارتكبتها تركيا في مصيف برخ بدهوك

الى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق لهجوم صاروخي. وقالت مصادر عراقية إن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض لقصف بصاروخين مع تسجيل أضرار مادية بعدد من السيارات.

وتاتي هذه الحوادث الامنية بعد ساعات من جلسة لمجلس الامن بشان الهجمات التركية على العراق حيث قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن السلوك العدواني التركي في العراق قد يدفع الأمور الى ما لا تحمد عقباه.

الوزير العراقي طالب اثناء جلسة مجلس الامن الى إصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، ودفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العزل الى ذلك نفت تركيا مسووليتها عن الحادث وقالت انها غير مسوولة عنه.

هذا وتتوزع أكثر من عشرين قاعدة تركية على محافظتي أربيل ودهوك العراقيتين حيث تنتشر القواعد على طول الحدود بدءا من معبر خابور وصولا إلى منطقة صوران وتعتبر قاعدة بعشيقة هي أكبر قاعدة تركية في شمال العراق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفشل الكبير لمؤتمر جدة والتوابع التي قد ترتبط بما اشارت اليه الروايات الشريفة
قنصلية تركيا وقواعدها العسكرية في مرمى صواريخ عراقية!
محلل سياسي : ما حصل من اقتحام للبرلمان من قبل متظاهري التيار الصدري عبارة فوضى
العميد قاآني في بغداد
الوقف يقلب الطاولة السنية.. الحلبوسي يكسر الخنجر والسامرائي يحتفل
عضو حركة حقوق محمد الحسناوي : الحشد على أتم الاستعداد لإخراج تركيا
بتغريدة من الصدر المتظاهرون ينسحبون من المنطقة الخضراء
عضو تحالف الفتح عائد الهلالي : دخول المتظاهرين الى الخضراء حدث باتفاق مع الكاظمي
“خطوة تعطيلية”..مركز دراسات: تظاهرات التيار الصدري جاءت لعرقلة تشكيل حكومة الإطار
عصابات داعش الارهابية تستغل ازمة بغداد وتتعرض على القوات الامنية في ديالى .
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.04
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك