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محلل سياسي : ما حصل من اقتحام للبرلمان من قبل متظاهري التيار الصدري عبارة فوضى


وصف المحلل اسياسي مفيد السعيدي ان ما حدث من قبل المتظاهرين في اقتحام مقر البرلمان العراقي بالفوضى وعدم الديمقراطية ولا يعد إصلاحا.

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، أشار السعيدي الى وجود انواع من المتظاهرين الموجودين في الشارع العراقي فمن التظاهرات ما يدعمها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وتظاهرات يدعمها جمهور التيار الصدري ولها محركاتها الخارجية وكما حدث في عام 2019.

وكان قد اقتحم المئات من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء

و تجمع انصار الصدر في ساحة التحرير قبل ان يتوجهوا الى المنطقة الخضراء وكانوا يرددون هتافات تنديدا بالانسداد السياسي والفساد المستشري.

في السياق نفسه زعيم التيار الصدري اعرب عن دعمه لاقتحام البرلمان معتبرا الامر رسالة عفوية اصلاحية

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