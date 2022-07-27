عضو حركة حقوق محمد الحسناوي : الحشد على أتم الاستعداد لإخراج تركيا

أكد عضو حركة حقوق محمد الحسناوي، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي على أتم الاستعداد لإخراج قوات الاحتلال التركية من شمال العراق، فيما اعتبر الحشد انه أصبح قوة كبيرة جدا قادرة على الوقوف بوجه الدول التي تحاول تدنيس ارض البلد، والنيل من سيادته.

وقال الحسناوي في حديث ل / المعلومة /، إن “العراق دخل في وضع دبلوماسي لحلحلة مشكلة الاحتلال التركي للشمال العراق”، مبينا انه “لا نقول أن القوات الأمنية بكل أصنافها سواء كانت دفاع او داخلية عاجزة، لكن الحشد الشعبي أصبح قوة كبيرة ولديها القدرة على الوقوف بوجه كل من يحاول تدنيس ارض العراق، والنيل من سيادته”.

وأضاف، أن “الحشد هو حشد المرجعية التي سيكون لها رأي في هذا الموضوع، ولا يتصرف بدون رؤية وتخطيط المرجعية التي استطاعت من خلاله القضاء على داعش والمؤامرة الكبيرة التي تقودها أمريكا وإسرائيل والدول المتحالفة معه”.

وأوضح عضو حركة حقوق أن “الحشد الشعبي على أتم الاستعداد للتدخل المباشر لإخراج الاحتلال التركي من شمال العراق، باعتبار أن البلد وحدة متكاملة ولا يمكن تجزئته، وهذا ما تطمح وتصبو وترغب به المرجعية وقوى المقاومة في العراق”.

ويذكر أن الحشد الشعبي، الذي تأسس بناء على فتوى المرجعية العليا في النجف الاشرف، أصبح جهازا امنيا قويا، تستند اليه حماية العراق واراضيه من الاعتداءات الخارجية.

وكان وزير الدفاع جمعة عناد، قد تحدث أثناء جلسة مجلس النواب الاستثنائية، يوم أمس السبت، أن العراق غير قادر على الرد بصورة عسكرية على الاعتداءات التي تقوم بها تركيا في شمالي العراق.