عضو تحالف الفتح عائد الهلالي : دخول المتظاهرين الى الخضراء حدث باتفاق مع الكاظمي

كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي ،الأربعاء، عن أتفاق مسبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسماح الى المتظاهرين باقتحام الخضراء.

وقال الهلالي في حديث لـ /المعلومة/ إن” الكاظمي يمتلك جهاز مخابرات وأجهزة أمنية لديها التقنية الحديثة وهو على علم في التظاهرات الجارية”، مؤكدا أن” الكاظمي يحاول ان يضغط على الاطار التنسيقي في التجديد له لولاية ثانية”.

وأضاف، أن” التنسيقي يرفض الكاظمي رفضا قاطعاً ولن ينفع الابتزاز الذي يحدث الان، ولا محاولة تعطيل الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومة”.

وتابع، أن” خلال حكومة الكاظمي حدثت الكثير من الخروقات ولازالت تمارسها وعملية دخول الخضراء متفق عليها مسبقا مع جهات سياسييه محلية ودولية لأثارة الفوضى”.

ورغم أن الكاظمي يلتزم الصمت في الكشف عن رغبته في الولاية الثانية، إلا أن هناك مؤشرات عدة على رغبته بالتجديد، ومع ذلك فإن الاطار التنسيقي والمشهد السياسي العام يرفضه جملةً وتفصيلاً