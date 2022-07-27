الاتحاد الكردستاني يدعو لعدم تصعيد المواقف واستغلال الشارع

دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو، الأربعاء، لعدم تصعيد المواقف واستغلال الشارع في الأزمة السياسية.

وقال نرمو في حديث ل /المعلومة/ إن “العملية السياسية يجب أن تمضي واختيار المرشح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء خطوة أولى لعبور الأزمة”.

وأضاف أنه “لا يمكن تعطيل مصالح المواطنين واستغلال الشارع، لآن هذا الأمر ليس بصالح الأزمة السياسية، وسيؤثر أيضا على الأوضاع الأمنية، وإذا كان ثمة طرف يعترض على مرشح معين يجب أن يكون ذلك من خلال الغرف السياسية، وليس من خلال الشارع”.

وأعلن الإطار التنسيقي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وحظي الترشيح بتأييد سياسي وشعبي واسع