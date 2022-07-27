بعد تنديد مجلس الامن..أنقرة تواجه خيارين: أما التفاهم او الانسحاب

أكد عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان سيتحرك باتجاه إخلاء الأراضي العراقية من التواجد التركي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، في حالة عدم التوصل إلى تفاهم مع انقرة، فيما بين أنه سيتم استضافة الكاظمي خلال جلسة البرلمان القادمة لبحث أخر مستجدات الاعتداءات التركية .

وقال المالكي ل / المعلومة /، إن “وزارة الخارجية العراقية أدت واجبها ونقلت رسالة واضحة لمجلس الأمن الدولي من خلال رفض واستنكار التواجد التركي في شمال العراق”، مبينا أن “الكاظمي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة ستتم استضافته الأسبوع المقبل في مجلس النواب، أو من ينوب عنه وزير الدفاع”.

وأضاف، أن “جلسة مجلس النواب القادمة بخصوص الملف التركي ستشهد استضافة وزير الخارجية أيضا، ولذلك بحث اخر المستجدات الدبلوماسية بين وزارة الخارجية وتركيا”.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه “في حالة عدم وجود توافق او تفاهم مع انقرة، سيكون هنالك رأي أخر للبرلمان العراقي، بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، ومن ثم التحرك على إخلاء المناطق الشمالية من التواجد الأجنبي”.

وكان مجلس الامن الدولي قد ندد واستنكر، خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء، الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية، واخرها القصف على مصيف(برخ) في محافظة دهوك الذي راح ضحيته 9شهداء و 28 جريح في الأربعاء من الأسبوع الماضي.