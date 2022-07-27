الاتحاد الوطني: موقفنا ثابت من ترشيح صالح ولم نطرح رسمياً بديلاً عنه

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاربعاء، موقفه الرسمي الثابت من ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

وقال قيادي في الاتحاد، شيرزاد صمد في حديث صحفي ان :"الموقف الرسمي للوطني الكردستاني هو ثابت ولم يطرح رسمياً بديلا عن برهم صالح كمرشح للرئاسة".

واضاف "رئيس الاتحاد بافل طالباني بادر كثيرا ومن خلال زياراته الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارازني الا اننا لم نجد استجابة من الحزب فهم مصرون على تقديم ريبر احمد كمرشح لهم لمنصب الرئاسة".

واشار صمد الى "اننا نامل بسماع ردا ايجابيا وتفهما للاستحقاقات القانونية والدستورية للاتحاد".

وما زال الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسكاً بمرشحه ريبر أحمد، في وقت يتمسك فيه الاتحاد الوطني بمرشحه الرئيس الحالي برهم صالح.

لكنه في الوقت الذي يقبل فيه الاتحاد الوطني بالدخول إلى قبة البرلمان بمرشحين اثنين؛ فإن الحزب الديمقراطي يرفض هذه الصيغة؛ لأنها شبيهة بسيناريو 2018 حيث تنافس صالح والقيادي في الديمقراطي آنذاك فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي؛ حيث كان الفوز من نصيب صالح.

وآخر مقترح تقدم به الديمقراطي الكردستاني هو اللجوء إلى برلمان إقليم كردستان لحسم مرشح منصب الرئاسة في بغداد، غير أن الاتحاد الوطني أعلن رفضه هذا المقترح.