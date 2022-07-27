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القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي : الإطار التنسيقي سيصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة البرلمان القادمة.


أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ،الأربعاء، أن الإطار التنسيقي سيصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة البرلمان القادمة.

وقال الفتلاوي في حديث لـ/المعلومة/ إن” مصلحة الشعب العراقي لدى التنسيقي أهم من كل المصالح الخاصة ويجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”، مؤكدا أن” الإطار يشد على يد الأحزاب الكردية للاتفاق على مرشح تسوية قبل جلسة البرلمان القادمة وعدم تكرار سيناريو 2018″.

وأضاف، أن” الإطار التنسيقي سيمهل الأحزاب الكردية حتى جلسة البرلمان القادمة لإجراء المفاوضات وتكثيف الاجتماعات من أجل الخروج بمرشح واحد يتم التصويت له وانتخابه رئيسا للجمهورية في الحكومة القادمة”.

وتابع، أنه” في حال استمرت الخلافات بين الطرفين فإن موقف التنسيقي واضح وسيذهب لتمرير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وإكمال إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان الإطار التنسيقي قد طرح عدة مبادرات إيجابية خلال الأشهر الماضية على الحزبين الكرديين من أجل الاتفاق على مرشح تسوية، وأرسل العديد من لجان التفاوض لحلحلة الموقف بين الحزبين إلا أنه لم يتم الاتفاق لحد الآن على شخصية تمثل الحزبين في منصب رئيس الجهورية.

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القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي : الإطار التنسيقي سيصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسة البرلمان القادمة.
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