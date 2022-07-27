الكاظمي يامر بانسحاب القوات الأمنية والسماح بدخول المتظاهرين الصدريين الى الخضراء

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بانسحاب القوات الأمنية من أماكن تواجد المتظاهرين والسماح لهم بدخول المنطقة الخضراء.

وقال مصدر لـ /المعلومة/ إن “الكاظمي أصدر أمرا بالسماح للمتظاهرين في دخول الخضراء المحصنة بالتزامن مع توافد أعداد من أنصار التيار الصدري الى المنطقة”.

وأضاف، أن “الكاظمي أمر كذلك بانسحاب القوات الأمينة المتواجدة هناك “، موضحا أن “قرار الكاظمي يعكس تواطئا واضحا مع الجهات القائمة على التظاهرات”.

واشار الى أن “جميع التظاهرات السابقة التي نظمها حملة الشهادات والخريجين جوبهت بخراطيم المياه والعصي والقنابل المسيلة للدموع، على العكس من التظاهرة الحالية حيث فتح المجال واسعا لاقتحام المنطقة الخضراء”