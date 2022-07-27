الاطاحة بشبكة لتزوير بطاقات الامتحانات الوزارية في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني، الاربعاء، الاطاحة بشبكة لتزوير بطاقات الإمتحانات الوزارية في الأنبار في خطوةٍ استباقية لمنع محاولات التلاعب بنتائج الإمتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي.

وذكر الجهاز في بيان إن “مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل على تزوير البطاقات الإمتحانية”.

وأوضح أن “التزوير يكون لأشخاص يرومون أداء الامتحانات الوزارية بدلاً عن الطلبة المسجلين رسمياً لدى وزارة التربية مقابل مبالغ مالية”.

ونبه الى أن “الجهود التحقيقية مستمرة لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في عملية التزوير من أجل الوقوف على ملابسات العملية وعرض المتورطين على الجهات القانونية المختصة”.