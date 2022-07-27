الأخبار

العراق يطالب مجلس الأمن يإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها


طالب العراق، الأربعاء، مجلس الأمن يإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها من أراضيه، معتبراً أن الاعتداء التركي يُشكل عدوانا عسكريا على سيادة العراق.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في كلمة له خلال جسلة مجلس الامن بشأن الاعتداء التركي الاخير على العراق، إن "العراق يرحب ببيان مجلس الأمن للتنديد بالاعتداء التركي الصارخ"، معتبراً أن "الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه".

وأضاف أن "الاعتداء التركي يُشكل عدوانا عسكريا على سيادة العراق وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي"، موضحاً "جمعنا الأدلة من موقع الاعتداء وتضمنت شظايا مقذوفات مدفعية ثقيلة يستخدمها الجيش التركي".

ولفت حسين "وجهنا إلى تركيا 296 مذكرة احتجاج على انتهاكاتها"، داعياً المجلس إلى "ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين"

وأكد وزير الخارجية أن "تركيا تتذرع بحجج لا أساس لها مرتبطة بمشكلة داخلية متصلة بحزب العمال الكردستاني"، مضيفاً أن "الحكومة ترفض نهج تركيا في تصدير مشاكلها الداخلية الى العراق".

وطالب وزير الخارجية من مجلس الأمن "تشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في هذا العمل العدواني"، مطالباً أيضاً بـ"إصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الاراضي العراقية".

وتابع أن "العراق يعرب عن استعداده الكامل للعمل مع الدول المعنية لإخراج الحزب العمال التركي من العراق"، معتبراً أن "وجود الحزب العمال الكردستاني يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم الاستقرار في العراق".

ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا بين شهداء وجرحى

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق يطالب مجلس الأمن يإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها
استهداف محيط القنصلية التركية في الموصل بقصف صاروخي
مكتب المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ينفي أنباء انتشار أمني قرب منزله
التربية تصدر توضيحاً بشأن امتحان اليوم للسادس الإعدادي
قصف تركي يطال دهوك مجددا
النزاهة تعلن ضبط ابتزازاً ونقل عقار في محافظتين
هيأة السياحة تصدر توجيها بغلق محلات بيع الخمور خلال شهر محرم.
رد شديد اللهجة من قبيلة السودان على صالح محمد العراقي
الشيخ همام حمودي يبحث مع السفير العراقي في اليونان تطوير العلاقات الدولية وتعزيز مصالح العراق الاقتصادية
بعد ضغوطات من السفارة البريطانية .... القضاء العراقي يبرئ بريطانيًا من تهمة تهريب الآثار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 76.98
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك