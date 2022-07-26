التربية تصدر توضيحاً بشأن امتحان اليوم للسادس الإعدادي

أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن أسئلة امتحان مادة اللغة الانكليزية لطلبة الصف السادس الإعدادي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "توضيحاً حول ما نُشر عن أسئلة مادة اللغة الانكليزية لطلبة الصف السادس الإعدادي للفرع (التطبيقي والأدبي) التي جرت اليوم الثلاثاء، فإن النقطة الأخيرة من الفرع (B) في السؤال (3) سؤال التوصيلات، تابعة للوحدة السادسة في كتاب الطالب ضمن موضوع (a good salary) وهي من ضمن المادة المطلوبة في الامتحان، وليس تابعةً للوحدة الرابعة من ضمن مادة التقليص كما أُشيع".

ودعت التربية، الجميع إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية الدقيقة، متمنين لطلبتنا دوام التوفيق والنجاح".