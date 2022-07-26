تعرف على السيرة الذاتية لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني

محمد شياع السوداني سياسي أسمته أمانة الإطار التنسيقي مرشحا لرئاسة الوزراء بالإجماع.

والسوداني عضو مجلس النواب العراقي وممثلا عن محافظة بغداد وهو امين تيار الفراتين.

ولد السوداني في مدينة بغداد عام 1970 وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع.

تبوأ مناصب وزارية عديدة منها وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق في عام 2014 ثم وزير الصناعة بالوكالة، وزير التجارة بالوكالة و وزير حقوق الانسان بين عامي 2010 و2014.

السوداني كان محافظاً لمحافظة ميسان بين عامي 2009 و 2010 وعضوا في مجلس المحافظة ذاتها بين عامي 2005 و2009، هذا بالاضافة الى منصب رئيس الهيئة العليا للمسائلة العدالة وكالة ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة.

ويعتبر 'السوداني' مرشح الاطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، من القيادات الداخلية، ولم يسبق له العمل ضمن المعارضة ولا يمتلك إقامة غربية ولم يسبق له العمل في مناصب أمنية.