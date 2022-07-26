الخارجية العراقية تعلق على ادانة مجلس الأمن الاعتداء على سيادة البلاد

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن بيان مجلس الأمن يدعم موقف العراق، فيما أشارت الى أنه يعد الأول من نوعه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي إن"بيان مجلس الأمن بإدانة الإعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق".

وأضاف أن "مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد".