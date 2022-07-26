نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد وضع خطط كاملة لمسك الشريط الحدودي مع تركيا

أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن هناك خططاً كاملة لمسك الشريط الحدودي مع تركيا، مبيناً أن الخطط ستعرض على القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال الشمري في تصريح صحفي: إن "وفداً أمنياً زار مقر الفوج الثاني للواء الأول حرس الحدود ،وكذلك اللواء الأول في منطقة باطوفة التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك واطلع على الوضع في الحدود العراقية التركية".

وأضاف أنه "تم الاطلاع على حجم التواجد الموجود للجيش التركي"، مشدداً على "ضرورة العمل السريع والمشترك مع كردستان".

وأكد أن "هناك خططاً كاملة لمسك الشريط الحدودي، وسيتم عرضها على القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"، موضحاً أنه "تم إجراء تقييم كامل على الشريط الحدودي".