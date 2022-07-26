حزب العدالة الكردستاني: ترشيح السوداني حظي بمقبولية القوى الكردستانية

اكد حزب العدالة الكردستاني , الثلاثاء , ان اختيار الاطار التنسيقي لمرشح رئاسة الحكومة محمد شياع السوداني حظي بمقبولية لدى القوى السياسية الكردستانية عدا الحزب الديمقراطي الذي لم يفصح رسميا عن موقفه رغم وجود تلميحات غير رسمية من اعضائه بتأييده.

وقال القيادي في الحزب النائب سليم همزة في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حزب العدالة يرى بترشيح الاطار محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء اختيار جيد ومقبول ” , مبينا أن “المنصب يليق بالسوداني لكونه شخصية هادئة وله سيرة حكومية نظيفة وإمكانية إدارية لقيادة المرحلة المقبلة”.

وأضاف ان “السوداني يتمتع بمقبولية الأحزاب السياسية الكردستانية عدا الحزب الديمقراطي الذي لم يفصح رسميا عن موقفه رغم وجود تلميحات غير رسمية من اعضائه بتأييده”, مرجحا “تمريره والتصويت له تحت قبة البرلمان بعد تكليفة من قبل رئيس الجمهورية المقبل ” .

وكان المتحدث باسم تحالف عزم النائب محمد عبد ربه أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، تأييد التحالف لاختيار الاطار التنسيقي لمرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني, مبينا ان تحالفه ليس له أي تحفظ على اختيار السوداني لكونه يحترم قرار البيت الشيعي.