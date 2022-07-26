الإعلان عن قرب تحويل بطاقة السكن الى الكترونية

أعلنت مديريَّة شؤون البطاقة الموحدة في وزارة الداخليَّة، الثلاثاء، عن قرب تحويل بطاقة السكن إلى إلكترونيَّة .

وقال معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد صادق في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “القرار يندرج ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، وسيتم من خلال إدخال المعلومات ضمن قيد المواطن بقاعدة بيانات البطاقة”، مبينا أنَّ “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواطن، ومنحه رقماً وطنياً لا يتكرر”.

وأضاف صادق، أن “مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات، مرتبطة بمركز معلومات رئيس يغذي جميع تلك المراكز، وفي حال التحول نحو البطاقة الإلكترونية ستقوم تلك المراكز بتغذية مديرية شؤون البطاقة بعنوان السكن الجديد وإدخاله ضمن قاعدة بيانات المواطن المسجلة وفق الرقم الوطني الممنوح له من خلال البطاقة الموحدة، مشيراً إلى أنَّ عنوان السكن متغير وسيكون ضمن قاعدة بيانات المديرية حصراً أي توجد ضمن معلومات البطاقة الموحدة الظاهرة أو الشريحة الموجودة على البطاقة”.

وأشار الى أنه “في حال تقدّمت جهة معينة بطلب الحصول على سكن المواطن، يكون منح العنوان من خلال استحصال موافقة المدير العام حصراً بتقديم طلب واحتياجات، منوهاً بأنَّ الرقم الوطني هو مفتاح الحصول على جميع المعلومات التي حفظت ضمن قاعدة بيانات المديرية”.