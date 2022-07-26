الأخبار

مؤتمر أمني في كربلاء لمناقشة خطة "زيارة عاشوراء"


أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر أمني موسع لبحث الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكر إعلام القيادة في بيان أن "قائدي عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وشرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، عقدا مؤتمراً أمنياً لمناقشة الاستعدادات الأولية للخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام".

وأضاف البيان، أن المؤتمر حضره "مدراء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وآمري المحاور والاطواق وعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة وممثلي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والحشد الشعبي لشرح ابعاد الخطة الأمنية وتوزيع المهام والواجبات".

وأكد قائد الشرطة وفق البيان، أن "الاستعدادات هذا العام بدأت مبكرا بهدف تقديم افضل الخدمات الامنية للزائرين، والمحافظة على ديمومة الامن والنظام فضلا عن تلافي السلبيات التي من الممكن ان تحصل".

وتابع: "ستكون هناك انسيابية عالية في الدخول الا في حالات الضرورة القصوى مع تفعيل الدور الاستخباراتي بشكل موسع".

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة الخطة الامنية التي اعدت من قبل القادة الأمنيين الخاصة بزيارة عاشوراء ومن بينها ركضة طويريج الخالدة بشكل مفصل حيث ستكون هناك عمليات استباقية في عموم المحافظة قبل تنفيذ الخطة الأمنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على مبتز إلكتروني هدد رجلاً بنشر صور أسرته في بغداد
العراق يمنح المسافرين اللبنانيين استثناءً "فريداً"
مؤتمر أمني في كربلاء لمناقشة خطة "زيارة عاشوراء"
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن هرج الروم وخيار الحرب الذي يتأمل منه الغرب الخلاص من ازماته الاجتماعية والاقتصادية
الشيخ جلال الدين الصغير : الازمات والحروب هو ما تنبئ به صورة هذا العالم بمنظومته الامنية والسياسية والاقتصادية الحالية
اجتماع نيابي خاص بـ "الانتهاكات التركية" للأراضي العراقية
الكشف عن تفاصيل المفاوضات بين "قطبي كردستان" بشأن منصب رئيس الجمهورية
مجلس الأمن يدين هجوم دهوك ويؤكد دعمه لاستقلال العراق
النزاهة توضح نسب استجابة الرئاسات الثلاث لكشف الذمة المالية
الشيخ قيس الخزعلي : لا بديل عن "محمد شياع السوداني" لرئاسة الوزراء، حتى لو رُفض من قبل السنة والكُرد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 77.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك