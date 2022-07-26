اجتماع نيابي خاص بـ "الانتهاكات التركية" للأراضي العراقية

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً نيابياً خاصّاً بالانتهاكات التركية للأراضي العراقية، بعد القصف الأخير على محافظة دهوك.

وذكر إعلام مجلس النواب في بيان ، أن "نائب رئيس مجلس النواب الدكتور شاخوان عبد الله ترأس اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالانتهاكات التركية تجاه الاراضي العراقية".

ومن المقرر أن يتلقى مجلس النواب اليوم، تقريراً من اللجنة النيابية التي شكلها البرلمان لكشف تفاصيل القصف التركي على دهوك، بالتنسيق مع اللجنة الحكومية.

ويعقد اليوم أيضاً، مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة لمناقشة القصف التركي على دهوك، بناءً على طلب تقدم به العراق للمجلس.