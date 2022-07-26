الكشف عن تفاصيل المفاوضات بين "قطبي كردستان" بشأن منصب رئيس الجمهورية

كشفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، إيمان عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات مفاوضات حزبها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن منصب رئيس الجمهورية.

وقالت عبد الرزاق في حديث صحفي، إن "الحوارات والمفاوضات بين الحزبين الكرديين اليكتي والبارتي ما زالت مستمرة، ولا يوجد حتى اللحظة أي اتفاق على مرشح واحد أو شخصية معينة، أو على مخرجات رسمية تذكر للإعلام".

وأضافت: "في حال لم يتوصل الحزبان الى اتفاق نهائي، فلا خيار أمام القوى الكردية سوى العودة الى سيناريو 2018 والتصويت يُترك لأعضاء مجلس النواب".

وأشارت إلى "الاتحاد الوطني الكردستاني ما زال متمسكاً وبشدة بمرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ولا صحة للقبول بأي مرشحٍ آخر يُطرح للتسوية".

ويوم أمس، أعلن الإطار التنسيقي، الاتفاق على محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء، فيما وجه أعضاء بالإطار إلى الأحزاب الكردية لحسم مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.