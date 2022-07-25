الشيخ قيس الخزعلي : لا بديل عن "محمد شياع السوداني" لرئاسة الوزراء، حتى لو رُفض من قبل السنة والكُرد

قال الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي انه لا بديل عن محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، حتى لو رُفض من قبل السنة والكُرد

وقال الشيخ الخزعلي في حوار مفتوح على تويتر لن نسمح لأي جهة سياسية برفض مرشح الإطار التنسيقي كونه "قرار شيعي"، كما كان للسنة قرارهم دون تدخلنا في اختيار الحلبوسي.

واضاف السيد عمار الحكيم و الحاج هادي العامري لعبوا دوراً هاماً في تنظيم الإطار وأثبتوا إيثارا كبيرا في التماسك.

مشيرا الى ان الإطار حاول عبر علاقته الشخصية مع بعض الاخوة بقيادات التيار أخذ رأيهم بالمرشحين وقالوا لنا بأنهم غير معنيين بخيارات أو مرشحي الإطار.

مؤكدا ان إيران لم تتدخل في خيارات الإطار التنسيقي، ونحن بعالم مفتوح لا يمكن إخفاء شيء.