الاستخبارات العراقية تقبض على ثمانية إرهابيين

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم القبض على ثمانية إرهابيين من تنظيم (داعش) في عدة محافظات.

وقالت الوكالة في بيان لها: “إن مفارز الاستخبارات تمكنت خلال تنفيذ عملية نوعية في مناطق الغزالية والتاجي وأبو غريب بمحافظة بغداد من اعتقال أربعة إرهابيين في حين ألقت مفارز أخرى القبض على إرهابية في منطقة الحصوة بمحافظة بابل وإرهابي آخر في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار”.

وأضاف البيان إن مفارز الوكالة تمكنت أيضاً من القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4 إرهاب) في محافظة ميسان قاما بتفجير عدة منازل لعناصر في القوات الأمنية العراقية وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين.