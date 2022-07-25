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قصف صاروخي يستهدف محيط حقل نفطي في جمجمال


أفاد مصدر أمني، الاثنين، بتعرض محيط حقل نفطي لقصف صاروخي في جمجمال بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر  إن "محيط حقل كورمور في جمجمال تعرض مساء اليوم للاستهداف بصاروخين". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.

 

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