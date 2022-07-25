النائب مصطفى سند يكشف ان الكاظمي عين شقيق سكرتيره الشخصي مدير عام في هيئة الاستثمار

كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند اليوم الاثنين عن قيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعيين شقيق سكرتيره الشخصي بمنصب مدير عام في هيئة الاستثمار.

وقال سند في منشور على الفيسبوك انه “في أيامه الإخيرة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته يصدر أمر ديواني لموظف في مجلس النواب (سليمان) وهو شقيق سكرتيره الشخصي (سيف) ، كمدير عام الدائرة الإدارية في هيئة الاستثمار الوطني، رغم ان المدير الحالي مدير بالإصالة بينما الكاظمي مستقيل.

وبين ان “رئيس الوزراء كان قد اصدر امر ديواني سابقاً للشاب ( همام الساعدي) سكرتير مستشاره مشرق عباس كمدير عام دائرة المعارض في وزارة التجارة “