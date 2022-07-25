تحالف العزم: السوداني الخيار الأمثل لهذه المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ الوطن

أعلن تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، الإثنين، دعمه وتأييده لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة وعدّه “الخيار الأمثل”

وقال التحالف في بيان، إنه “تابع القرار الذي اتخذتـه قـوى الإطـار التنسيقي باختيار مـحمد شياع السـوداني لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن دعمه وتأييده لـهـذا الترشيح”. وأضاف، “نجد في شخصية السوداني المتزنة والوطنية والنزيهة الخيار الأمثـل لـهـذه المرحلـة الصعبـة والحساسـة من تاريخ الوطن”.

وجدد تحالف العزم “التزامه بالخيارات الوطنيـة التـي تراعي ظروف المرحلـة وتعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي في الحرية والسيادة والعيش الكريـم وتقديـم الخدمات ومراعاة الظروف الخاصـة التـي تمـر بـهـا المناطق المحررة وضمان التوازن والشراكة الحقيقية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و”بأجواء إيجابية”.