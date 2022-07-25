نائب يوجه سؤالا إلى وزير النقل بشأن "شهادته" ويمهله 15 يوماً للإجابة

وجه النائب عدنان البرهان، سؤالاً برلمانياً إلى وزير النقل ناصر حسين بندر، يخص معادلة شهادته "بكالوريوس علوم طيران"، فيما منحه مهلة 15 يوماً للإجابة عن السؤال.

وطالب البرهان حسب الوثيقة الصادرة عنه، وزير النقل، "بتزويد مجلس النواب بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام التي حققت بالمعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم طيران)".

ودعا البرهان، إلى "إعلامه بالسند القانوني لتسنم وزير النقل منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني من دون الحصول على شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها".

اعلاه سؤال النائب المتعلق بشهادة وزير النقل: