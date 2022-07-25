عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين : العراق يمتلك 5 اوراق مهمة ضد تركيا والأخيرة لاتمتلك سوى واحدة

اكد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض , الاثنين , ان العراق هو الأقوى دبلوماسيا وسياسيا من تركيا لكونه يمتلك خمسة أوراق ضاغطة, مبينا ان مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بشان السماح لقواتها بالتوغل داخل الأراضي العراقية التي تتبجح بها تركيا ليست اتفاقية وقد انتهت منذ عام 1985 .

وقال فياض في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” النظام السابق وتركيا ابرما مذكرة تفاهم عام 1984 ولمدة عام فقط سمحت للقوات التركية التوغل بعمق الأراضي العراقية بحدود 15 كم فقط على ان تتواجد فيها بشكل دائمي وذلك لتعقب حزب العمال التركي ” , مبينا ان ” المذكرة حددت بعام واحد أي تنتهي في 1985 الا ان الجانب التركي ضل يتبجح بها على انها اتفاقية دائمية ” .

وأضاف ان ” العراق هو الأقوى دبلوماسيا وسياسيا من تركيا لكونه يمتلك خمسة أوراق ضاغطة على الجانب التركي اما الجانب التركي لديه ورقة واحدة وهي ملف المياه”.

وأوضح فياض، ان “الأوراق الخمسة التي يمتلكها العراق سياسيا ودبلوماسيا تتمثل بالنفط، والتبادل التجاري والاعمار والاستثمار والكرد والتركمان لكنه للأسف فان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تستطع ان توظف تلك الاوراق واللعب بها جيدا” .