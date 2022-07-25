القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي : نشر الجيش على الحدود مع تركيا سينهي 3 مخاطر تهدد الامن القومي العراقي

اكد القيادي في تحالف الفتح محمد التميمي، الاثنين، بان نشر قوات الجيش على الحدود مع تركيا سينهي 3 مخاطر تهدد الامن القومي العراقي.

وقال التميمي في حديث لـ /المعلومة/، ان “مجزرة زاخو كشفت حقائق مهمة للراي العام العراقي حول مدى التوغل التركي في اقليم كردستان من ناحية عدد القواعد العسكرية والنقاط الامنية واحصائية بعدد الجنود وكلها تتجه ضمن سيناريو واحد وهو احتلال اراضي وليس من اجل عملية عسكرية محددة بتوقيتات زمنية”.

واضاف، ان “الوقت حان من اجل قرار حاسم بنشر قوات الجيش العراقي على الحدود مع تركيا باعتبار الاقليم جزء من البلاد”، لافتا الى ان “نشر الجيش سنهي 3 مخاطر تهدد الامن القومي ابرزها ايقاف توغل قوات انقرة صوب الموصل وكركوك وانهاء ذرائعها في قصف القرى الامنة بالاضافة الى معالجة ملف حزب العمال الكردستاني”.

وحذر من التخلف عن “نشر قوات الجيش سوف كونه سيسبب توغل القوات التركية وهي ذات اجندة بعيدة المدى لكنها تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني في توغلها المستمر منذ سنوات”.

وتسبب قصف مدفعي للقوات التركية على موقع سياحي في اطراف زاخو قبل نحو اسبوع في سقوط اكثر من 30 شهيد وجريح بينهم اطفال ونساء.