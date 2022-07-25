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وزير ونواب ومدراء.. النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين الكبار


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر حزيران الماضي.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان، أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (40) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حققت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من (1-30/6/2022)، (7) أوامر قبضٍ، و(33) أمر استقدام".

وأضافت، أنَّ "الأوامر الصادرة والمُنفَّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ وزير أسبق، وثلاثة من أعضاء مجلس النوَّاب (حاليين وسابق)، ووكيل وزيرٍ حالي".

وتابعت الهيئة، "كما شملت أوامر القبض والاستقدام خلال المُدَّة ذاتها محافظينِ سابقينِ و(3) أسبقين، و(10) مديرين عامين حاليِّين، و(9) سابقين و(3) أسبقين، إضافة إلى (3) من أعضاء مجلس محافظة سابقين".

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وزير ونواب ومدراء.. النزاهة تحصي أوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين الكبار
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