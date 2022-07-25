الإطار يصوت على اختيار "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء

صوت الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على اختيار النائب محمد شياع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال النائب السابق عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي في حديث صحفي إن "الاطار التنسيقي صوت بالاجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء".

واضاف أن "التصويت نهائي، وجاء بعد اعتذار مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي عن ترشحه لرئاسة الوزراء".

واشار الفتلاوي، إلى أن "السوداني قريب من الاطار التنسيقي والنواب المستقلين"، معربا عن آمله بأن "يحسم الكرد مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية بعد الاتفاق على منصب رئيس الوزراء".

وكان الإطار التنسيقي، قد شكل الثلاثاء الماضي، لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي.