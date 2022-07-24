خبير امني: ميليشيات النجيفي هي التي تحرس القوات التركية بقاعدة بعشيقة

كشف الخبير الأمني هاوكار الجاف، الأحد، عن تفاصيل القوات العسكرية التركية التي تتواجد في قاعدة بعشيقة شرقي مدينة الموصل، مشيرا الى أن ميلشيات محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي هي التي تحرس تلك القوات.

وقال الجاف في حديث ل /المعلومة/ إن “القاعدة التي تتواجد في ناحية زليكان على جبل بعشيقة في سهل نينوى وتبعد 12 كيلو متر عن مركز مينة الموصل تضم قوات تركية بالإضافة لقوات حرس نينوى”.

وأضاف أن “قوات حرس نينوى التابعة إلى أثيل النجيفي هي من تحمي أطراف القاعدة، ولا وجود لقوات البيشمركة داخل القاعدة إلا بعد الساتر الترابي القريب من ناحية بعشيقة”.

وتتخذ القوات التركية من قاعدة زليكان مركزا لها منذ عام 2015 بحجة تدريب قوات حرس نينوى ومطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني