النائب معين الكاظمي : لا بد من إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا

اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، الأحد، ضرورة إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا، مشيراً الى أن الجيش العراقي غير متواجد على طول الحدود.

وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "استعراض الحشد الشعبي الأخير هو رد على كل التخرصات وخصوصا بعد حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وبشأن تداعيات القصف الذي استهدف احد مصايف دهوك، قال الكاظمي إن "الجيش العراقي غير متواجد على طول الحدود مع تركيا وكذلك الحشد"، مشدداً بالقول "لا بد من إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا".