الاعلام الأمني: الإطاحة بإرهابيين اثنين حاولا دخول نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تمكن الاستخبارات العسكرية، من الإطاحة بارهابيين اثنين حاولا دخول نينوى قادمين من محافظة اخرى.

وقالت الخلية في بيان انه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 والتي اكدت وجود محاولة لاثنين من العناصر الارهابية للدخول الى محافظة نينوى بقصد الاخلال بالامن المثالي للمحافظة، وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة الثالث تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة الشهيد سبهان (مدخل محافظة نينوى) والاطاحة بهما”.

واضافت ان “الإرهابيين من العناصر التي تقوم بتزويد عصابات داعش الارهابية بمعلومات عن قطعاتنا الامنية والمتعاونين معها ، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب”، لافتة الى انه”حيث جرى تسليمهما لجهة الطلب اصوليا”.