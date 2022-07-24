الفتح يتهم الحلبوسي: سوٍِِّف ملف القصف التركي

أعتبر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، الأحد، أن مسألة تشكيل اللجان الخاصة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للتحقيق في القصف التركي هو تسويف ومماطلة.

وقال الفتلاوي في حديث لـ/ المعلومة/ إن” هنالك أطراف سياسية سعت إلى تشكيل لجان التحقيق وعدم إصدار القرارات الى مابعد نتائج اللجان التي شكلت”، مؤكداً أن” هنالك قوى برلمانية وشعبية لن تسمح بالتسويف والمماطلة في قضية الاعتداءات التركية وآخرها القصف على محافظة دهوك”.

وأضاف، أن” الخروقات التركية على العراق كانت من عدة محاور وتمارس الحرب الباردة بشكل غير علني”، مضيفا أن” التصعيد الشعبي سيبقى لحين أصدرا النتائج واتخاذ جملة من القرارات الصارمة التي تحفظ كرامة الشعب العراقي”.

وأوضح، أنه” على الحكومة العراقية تغيير قواعد التعامل مع تركيا في المستقبل لكي يكون التعامل بالمثل والحد من الخروقات التي تمارس على الشعب العراقي”.