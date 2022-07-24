عضو تحالف الفتح عباس الشبكي : صمت الحكومات المركزية والمحلية دفع تركيا للتمادي في هجماتها

بين عضو تحالف الفتح عباس الشبكي، ان صمت الحكومات المحلية والمركزية على الهجمات التركية دفع انقرة للتمادي اكثر في جرائمها بحق الشعب العراقي، لافتا الى ان اكثر المناطق تضررا من التواجد والقصف التركي هي سنجار وسهل نينوى ودهوك والعمادية.

وقال الشبكي لـ /ألمعلومة/، ان “حكومة كردستان هي المتضرر الأبرز من القصف التركي المتواصل، ومن المستغرب انها لم تحرك ساكن طيلة الفترة الماضية، على الرغم من تواجد الاتراك في جبال تابعة للإقليم”.

وأضاف ان “تركيا تنفذ هجمات وقصف لامحدود على الأراضي العراقية من دون اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق انقرة، في وقت ينبغي فيه التحرك لايقاف تلك الهجمات بدلا من جلوس المسؤولين موقف المتفرج طيلة الفترة الماضية”.

وبين ان “الصمت الحكومي والمحلي دفع تركيا الى التمادي اكثر في هجماتها، حيث ان مناطق دهوك وسنجار والعمادية وبيشاور هي الأكثر تضرراً من القصف التركي، فضلا عن ان تواجد قواتها في معسكر زليكان يهدد امن العراق بسبب خطورته على المدن وقربه منها”.