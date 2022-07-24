تحالف الحلبوسي والخنجر يوصي اعضاءه بعدم التصريح ضد الاعتداءات التركية على العراق

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن تعليمات مثيرة للسخرية اصدرتها قيادة تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر لنوابه بشأن العدوان التركي، مبينا ان التحالف منع نوابه من عقد مؤتمر صحفي او الخروج ببرامج خاصة بالحديث عن الاعتداء التركي.

وقال المصدر إن “قيادات بارزة من تحالف السيادة تزور سرا انقرة في الوقت الراهن لترتيب اوضاعها السياسية لضمان ابقاء محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان”.

واضاف ان “تحالف السيادة وعشية العدوان التركي الذي اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين في زاخو اصدر تعليمات عاجلة لنوابه لضمان الدفاع عن تركيا”.

وأوضح المصدر، ان “التعليمات هي عدم التصريح ضد تركيا او حتى الخروج باي قناة او برنامج يتحدث عن العدوان التركي حتى لو كانت مكالمة هاتفية، فضلا عن تحويل جميع سفر نوابه الى انقرة بشكل غير علني وعدم عقد اي مؤتمر صحفي لمنع احراج اي نائب بسؤال صحفي ضد العدوان”