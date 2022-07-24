الأخبار

تحالف الحلبوسي والخنجر يوصي اعضاءه بعدم التصريح ضد الاعتداءات التركية على العراق


كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن تعليمات مثيرة للسخرية اصدرتها قيادة تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر لنوابه بشأن العدوان التركي، مبينا ان التحالف منع نوابه من عقد مؤتمر صحفي او الخروج ببرامج خاصة بالحديث عن الاعتداء التركي.

وقال المصدر  إن “قيادات بارزة من تحالف السيادة تزور سرا انقرة في الوقت الراهن لترتيب اوضاعها السياسية لضمان ابقاء محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان”.

واضاف ان “تحالف السيادة وعشية العدوان التركي الذي اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين في زاخو اصدر تعليمات عاجلة لنوابه لضمان الدفاع عن تركيا”.

وأوضح المصدر، ان “التعليمات هي عدم التصريح ضد تركيا او حتى الخروج باي قناة او برنامج يتحدث عن العدوان التركي حتى لو كانت مكالمة هاتفية، فضلا عن تحويل جميع سفر نوابه الى انقرة بشكل غير علني وعدم عقد اي مؤتمر صحفي لمنع احراج اي نائب بسؤال صحفي ضد العدوان”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحالف الحلبوسي والخنجر يوصي اعضاءه بعدم التصريح ضد الاعتداءات التركية على العراق
النزاهة تضبط مسؤولاً في صلاح الدين بالتزوير
الصحة تعلن الموقف الوبائي
عشائر ديالى: ما شاهدناه في استعراض الحشد الشعبي مفخرة لكل العراقيين
الاتحاد: تبريرات بعض السياسيين لجرائم تركيا امر معيب
الفتح: لا قيمة لمطالبات حل الحشد الشعبي
الشيخ سطام ابو ريشة مغرداً بمناسبة أستعراض الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي
الفريق الركن عبد الامير الشمري : لدينا جيش فتاك قادر على حماية العراق
النائب عن صادقون احمد الموسوي : قيادات الخط الأول تم استبعادهم من نوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي".
القيادي في تحالف الفتح احمد التميمي : مجزرة زاخو اسقطت أقنعة الكثير من الاحزاب والسياسيين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
محمد الموسوي : جزاك الله تعالى خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
السلام عليك يا حامل التوراة والإنجيل.
جبار الشمري : شكرا لك اخي وصديقي على هذا المقال الرائع والذي يدل على قمة الوعي للحالة العراقية التي أصبحت ...
الموضوع :
بحبك يا علي تعلقت قلوبنا ..!
رافد الغزي : هذا المجرم احتفظ بصورته واني اقمت دعوة عليه في مركز شرطة الحرية وهو الذي فجر مفخخة بتاريخ ...
الموضوع :
اللواء قاسم عطا يعلن عن اعتقال ارهابي كبير اعترف بصلته بشخصيات سياسية تتعاون مع الارهابيين لعرقلة عمل الحكومة
المهندسة بغداد : الحمد لله على اتمام النعمة وكمال الدين الاخوة في الوكالة والكتاب الكرام والقراء المحترمون ، مبارك عليكم ...
الموضوع :
تهنئة من وكالة انباء براثا الى اتباع اهل البيت في بقاع العالم بمناسبة عيد الغدير الاغر
dhia taher : الاستاذ المحامي عبد الحسين الظالمي/ من بريطانيا اكتب اليك بعض الكلمات والحمد لله والعراق بخير برجاله الذين ...
الموضوع :
حلف الشيطان..ودموع الفتيان..!
اجمل انشوده : سلام فرمنده ...
الموضوع :
سلام فرمنده..تحية ايها القائد..
عقيل الامارة : تحية وسلام من محب الى استاذ ليس بالضرورة ان تكون وجهة نظركم المباركة هي كما طرحت بسلبية ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
dhia taher : استاذنا فهد الجبوري ومقالك على وكالة انباء براثا وانا مواطن عراقي مقيم في انكلترا قبل عشرون سنه ...
الموضوع :
جونسون انتهى . ولكن هل سيسقط  النظام الفاسد الذي صنعه ايضا ؟
فدا السلطاني : بالعكس كل دولة استنسختها بما يلائمها مع الحفاظ على الاهداف المرجوة والاهتمام بالشهداء والعلماء ...
الموضوع :
لا تستنسخوا سلام فرمانده..!
علويه : بارك الله بكم جميعا وجعلنا واياكم من انصار صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده المصطفى ...
الموضوع :
نشيد ينتشر بسرعة ويترنم به أطفال ايران ( سلام فرمانده )
فيسبوك